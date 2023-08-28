Россиянам с кредитами дали совет по снижению финансовой нагрузки

Экономист Беляев напомнил россиянам о возможности реструктуризовать кредиты

Россияне имеют право облегчить кредитную нагрузку при помощи реструктуризации и пролонгации задолженности. Существуют и другие способы, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Специалист назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Кредитные каникулы

Есть закон, согласно которому заемщику предоставляются кредитные каникулы, рассказал экономист. При этом максимальный срок отсрочки составляет полгода. Предполагается, что в этот период человек может найти работу или накопить достаточно средств для погашения задолженности. Обязательным условием для подобного перерыва в выполнении кредитных обязательств является снижение доходов заемщика более чем на 30 процентов. Беляев также предупредил, что взять каникулы в течение одного кредита можно только один раз.

За это время вам не начисляют никакие пени, никакие штрафные санкции. Все остается, как было, только замораживается. А срок, на который вы брали кредитные каникулы, переносится в окончание вашего кредитного договора. Допустим, вы взяли перерыв три месяца, значит, на три месяца позже вы должны будете закрыть свой кредит Михаил Беляев экономист

Реструктуризация

По закону заемщик также имеет право реструктуризировать кредит. Для этого необходимо прийти в банк и подтвердить падение доходов более чем на 30 процентов.

«Банк вам продлевает срок кредита. Допустим, вы брали его на 24 месяца, а вам его продлевают до 36 месяцев. То есть эту сумму разбивают на 36 долей, таким образом, каждая выплата становится меньше. По идее сумма кредита и сумма процентов по новому реструктуризированному долгу не должна превышать общую сумму условий первоначального договора, но у нас это по-другому бывает обычно», — отметил экономист.

Банкротство

По словам аналитика, процедуру банкротства может инициировать банк или сам заемщик в случае, если у него упали доходы и его финансовое положение не позволяет выполнять обязательства по кредитному договору. Статус банкрота можно получить при соблюдении ряда условий. Например, у человека не должно быть сделок по продаже недвижимости и других крупных объектов в течение последних трех лет. В зависимости от суммы долга решение о банкротстве может принять либо финансовый омбудсмен, либо суд.

Как это происходит. Составляется конкурсная масса вашего имущества, которое идет с торгов и потом частично идет на оплату вашего кредита. Если кредит больше, чем ваша конкурсная масса, остаток списывается, и тогда вы полностью освобождаетесь от кредитных обязательств Михаил Беляев экономист

Он обратил внимание, что описывается не вся масса. Например, за заемщиком оставляют единственное жилье, если оно не ипотечное, автомобиль и оборудование, если они необходимы для заработка, в сельских домах оставляют дрова для отопления.

«Эта процедура платная: нужно платить конкурсному управляющему, надо платить, чтобы дать объявление о том, что вы затеяли процедуру банкротства, но чем она полезна — в момент, когда она начинается, не начисляются ни проценты, ни штрафные санкции, кредит замораживается в том виде, в каком он был на момент начала этой процедуры», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Экономист предупредил, что после процедуры банкротства заемщик имеет некоторое «поражение в правах». В частности, он не может брать новые кредиты в течение определенного срока или занимать определенные должности.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2023 года в России резко увеличилось число неплательщиков по банковским кредитам. По итогам января-июня их стало больше почти на четверть, на 3,3 миллиона человек — 17,7 миллиона против 14,4 миллиона годом ранее.