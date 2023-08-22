В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

Число неплательщиков по кредитам в России за год увеличилось на 3,3 миллиона

В первом полугодии 2023 года в России резко увеличилось число неплательщиков по банковским кредитам. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) пишут «Известия».

По итогам января-июня их количество увеличилось почти на четверть, на 3,3 миллиона человек — до 17,7 миллиона против 14,4 миллиона годом ранее. При этом число таких заемщиков растет из года в год, в первом полугодии 2020 года их было зафиксировано 9 миллионов, 2021 года — 12 миллионов.

В ФССП отметили, что планируют взыскать с таких россиян 2,5 триллиона рублей (на 1 июля 2022 года сумма составляла 2,4 триллиона). Больше всего должников с просроченными платежами в Республике Башкортостан, Краснодарском и Красноярском краях, а также Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Представители службы рассказали, что при сборе банковских задолженностей с граждан принимают все предусмотренные законом меры, в том числе по обращению взыскания на денежные средства, зарплату или имущество заемщика. ФССП подчеркнула, что на фоне низкой платежеспособности россиян с долгами по налогам и ЖКХ, а также их закредитованности принудительное погашение займов банков часто затруднено.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что рост числа неплательщиков говорит не об ухудшении платежной дисциплины граждан, а скорее об изменении стратегии поведения банков. Теперь на долю судебного взыскания приходится от 50 до 80 проблемных займов в зависимости от кредитной организации.

Управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень полагает, что рост числа взысканий через ФССП может быть также связан с отменой банковских послаблений 2022 года, которые позволяли отложить признание проблемной задолженности. Также, по его мнению, банки стали чаще самостоятельно взыскивать долги через суд — меньшие объемы плохих задолженностей передаются коллекторам.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что россияне стали реже занимать деньги «до зарплаты» — число микрозаймов на сумму до 30 тысяч рублей в июле 2023 года снизилось уже второй месяц подряд. Количество оформленных кредитов PDL (Pay Day Loans, займы до зарплаты) в прошлом месяце сократилось на 2,8 процента в месячном выражении, до 2,86 миллиона оформленных договоров. При этом в годовом выражении число таких займов выросло на 3,9 процента, а по сравнению с 2021 годом — на 13,9 процента.