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07:24, 28 декабря 2024Экономика

Коллекторы закупились «плохими» долгами россиян

«Скоринг бюро»: банки в 1,5 раза нарастили продажи «плохих» долгов коллекторам
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Осенью российские банки в 1,5 раза увеличили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

По его данным, с сентября по ноябрь на торги ушло плохих долгов на 117,8 миллиарда рублей. А если сравнивать с летними месяцами, то речь пойдет об удвоении продаж.

Кроме того, осенью на четверть вырос и средний размер займов, которые кредитные организации пытаются реализовать. Он составил 237,4 тысячи рублей.

Ранее Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств сообщала, что средняя сумма долга перед коллекторами в РФ снизилась до минимальных значений. Средний долг оценивается в 196 тысяч рублей.

В свою очередь, Банк России и Министерство юстиции задумались о том, чтобы ограничить взыскание долгов с россиян в обход суда. А Федеральная служба судебных приставов уже начала активнее проверять коллекторские агентства.

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