Долги россиян перед коллекторами упали до минимума

НАПКА: средняя сумма долга перед коллекторами в РФ упала ниже ₽200 тысяч

В 2024 году средняя сумма долга перед коллекторами в РФ упала до минимума. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщает РБК.

По итогам года средний долг составил 196 тысяч рублей (минус 6,7 процента год к году) — это минимальный уровень с 2021 года (179 тысяч рублей). В эту сумму входят долги перед банками, с которыми по агентской схеме работают коллекторы, а также по просрочке, выкупленной ими.

Доля долгов менее 50 тысяч рублей снижается уже второй год подряд — сейчас она составляет 31 процент от всего объема. При этом удельный вес долгов 50–200 и 200–500 тысяч рублей за год вырос до 26 и 22 процентов. Задолжали от 500 тысяч до миллиона рублей 12 процентов, а доля тех, кто должен большие суммы, составляет 9 процентов.

В НАПКА объясняют тенденцию изменением структуры кредитования, поведения россиян, которые стали более осознанно оформлять кредит, а также снижением доли граждан, которые берут кредит и отказываются его обслуживать.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре в РФ числились 6,8 миллиона граждан с просроченной задолженностью — в среднем у каждого из них было оформлено по 2,6 ссуды. Объем займов оценивали в 1,93 триллиона, а количество проблемных кредитов и займов — в 17,8 миллиона, в основном это потребительские кредиты и кредитные карты.

С 1 октября Банк России ужесточил ограничения по выдаче потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, у которых с новым займом на долги будет уходить более половины доходов. После введения мер, призванных остудить кредитование в перегретой отечественной экономике, число оформленных займов за месяц упало на 21 процент и составило в ноябре 2024 года 1,7 миллиона.