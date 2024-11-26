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09:53, 26 ноября 2024Экономика

В России стали активнее проверять деятельность коллекторов

ФССП организовала масштабную проверку деятельности коллекторов
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) стала активнее проверять коллекторские агентства, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке взыскания.

Проверки активизировались в октябре. При этом отмечается, что надзорные действия приставов стали самыми серьезными и жесткими за последние два-три года. Как пишет РБК, приставы действуют по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко — оно было дано 10 октября 2024 года и предписывает ФССП провести до 10 декабря «внеплановые выездные проверки» коллекторов на предмет соблюдения закона «О взыскании» (230-ФЗ). В аппарате правительства подтвердили наличие поручения и его содержание.

Территориальные органы службы проверяют коллекторские агентства, банки и МФО. Детали и результаты проверок не уточняются. По словам одного из собеседников РБК, приоритетны компании из «красного списка» ФССП по жалобам. В аппарате правительства пояснили, что проверяются 33 организации, работающие на рынке взыскания.

Ранее в Госдуме предложили ограничить число кредитов для россиян. По данным Минтруда, около 13 миллионов россиян одновременно выплачивают три кредита и более. Депутат Сергей Колунов назвал эту статистику пугающей. В Госдуме также собирались запретить безработным россиянам брать микрозаймы. При этом, по данным опроса Webbankir, в случае ужесточения выдач микрозаймов 25,1 процента россиян готовы обратиться к нелегалам.

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