В России стали активнее проверять деятельность коллекторов

ФССП организовала масштабную проверку деятельности коллекторов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) стала активнее проверять коллекторские агентства, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке взыскания.

Проверки активизировались в октябре. При этом отмечается, что надзорные действия приставов стали самыми серьезными и жесткими за последние два-три года. Как пишет РБК, приставы действуют по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко — оно было дано 10 октября 2024 года и предписывает ФССП провести до 10 декабря «внеплановые выездные проверки» коллекторов на предмет соблюдения закона «О взыскании» (230-ФЗ). В аппарате правительства подтвердили наличие поручения и его содержание.

Территориальные органы службы проверяют коллекторские агентства, банки и МФО. Детали и результаты проверок не уточняются. По словам одного из собеседников РБК, приоритетны компании из «красного списка» ФССП по жалобам. В аппарате правительства пояснили, что проверяются 33 организации, работающие на рынке взыскания.

Ранее в Госдуме предложили ограничить число кредитов для россиян. По данным Минтруда, около 13 миллионов россиян одновременно выплачивают три кредита и более. Депутат Сергей Колунов назвал эту статистику пугающей. В Госдуме также собирались запретить безработным россиянам брать микрозаймы. При этом, по данным опроса Webbankir, в случае ужесточения выдач микрозаймов 25,1 процента россиян готовы обратиться к нелегалам.