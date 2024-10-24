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12:15, 24 октября 2024Экономика

Депутаты собрались запретить безработным россиянам брать микрозаймы

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о запрете выдавать микрозаймы безработным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Группа депутатов ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким собирается внести в Госдуму законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты безработным гражданам и лицам, непрерывный трудовой стаж которых меньше одного года, в первую очередь молодым людям. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает изменения в статье 12 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». По мнению авторов инициативы, она позволит уберечь молодых людей без дохода от крупных долговых обязательств.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов объяснил, что граждане в возрасте 18 или 19 лет берут микрозаймы, хотя сами нигде не работают, в лучшем случае учатся. Платить по долгам приходится их родителям, которые не знали о кредите.

Отдельную опасность представляют увлечения молодых людей азартными играми или онлайн-казино, из-за которых микрозайм представляется особенно интересным. В случае вступления в силу законопроект позволит отсечь этот класс заемщиков от микрозаймов. За нарушение запрета документов предусмотрен штраф в отношении МФО в размере до 100 тысяч рублей.

Ранее Центробанк сообщил о решение ввести норму «один заем в руки для погашения», а также установить период охлаждения. Последний означает, что взять новый микрозайм можно будет только через несколько дней после того, как полностью погашен предыдущий. Также регулятор хочет снизить максимальный размер переплаты со 130 до 100 процентов.

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      Платон Щукин
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