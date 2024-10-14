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22:51, 14 октября 2024Экономика

Центробанк России введет для МФО норму «один заем в руки до погашения»

ЦБ России решил ввести для МФО норму «один заем в руки до погашения»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Центробанке России по итогам обсуждения предложений о перспективных направлениях развития рынка МФО до 2027 года приняли решение ввести норму «один заем в руки для погашения». Ее планируется ввести в рамках реализации мер по защите граждан, сказано в сообщении регулятора.

«Планируем в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан. Это введение нормы "один заем в руки до погашения" и установление периода охлаждения», — сказано в заявлении.

Период охлаждения в данном случае — это ситуация, когда новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг, уточнили в ЦБ. Также регулятор сообщил о планах снизить размер максимальной переплаты по потребительским займам с 130 процентов до 100 процентов от суммы долга.

11 октября в Центробанке рассказали, что по итогам января-сентября 2024 года в России выявили более 1,3 тысячи серых (нелегальных) кредиторов. Так, активная борьба с деятельностью подобных организаций при участии различных госорганов (в том числе Генпрокуратуры и Роскомнадзора).

Ранее глава департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков рассказал о недальновидных и безрассудных кредитных тратах россиян. Согласно его данным, почти 20 процентов одобренных микрозаймах клиенты МФО тратят на ставки на спорт и онлайн-казино.

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      Марина Совина
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