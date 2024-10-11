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13:26, 11 октября 2024Экономика

ЦБ рассказал о борьбе с серыми кредиторами в России

Глава отдела ЦБ Кочетков: в РФ выявили более 1,3 тысячи нелегальных кредиторов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам января-сентября 2024 года в России выявили более 1,3 тысячи серых (нелегальных) кредиторов. О борьбе с подобными организациями рассказал глава департамента небанковского кредитования Центробанка (ЦБ) Илья Кочетков. Его слова приводит газета «Известия».

Активная борьба с деятельностью подобных организаций при участии различных госорганов (в том числе Генпрокуратуры и Роскомнадзора) приносит свои плоды, пояснил Кочетков. Так, по итогам 2023 года регулятор выследил почти две тысячи подобных организаций. В случае обнаружения признаков незаконной деятельности профильные органы блокируют сайты таких финорганизаций, рассказал глава департамента ЦБ.

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Он добавил, что подобного рода конторы нередко прибегают к некорректным методам взыскания задолженности с клиентов в случае просрочки минимального ежемесячного платежа, а также выставляют высокие процентные ставки по микрозаймам. Сведения о такого рода фирмах хранятся на сайте регулятора, где есть специальный раздел. Организаторы подобной деятельности привлекаются к административной ответственности, резюмировал Кочетков.

Ранее он рассказал о недальновидных и безрассудных кредитных тратах россиян. Согласно его данным, почти 20 процентов одобренных микрозаймах клиенты МФО тратят на ставки на спорт и онлайн-казино. При этом некоторые клиенты тратят на эти цели весь объем подобного рода займов. Подобные факторы в итоге приводят к еще большему усилению кредитной нагрузки граждан.

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      Анатолий Акулов
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