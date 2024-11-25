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09:39, 25 ноября 2024Экономика

Раскрыто отношение россиян к ужесточению выдач микрозаймов

Webbankir: 25,1 % клиентов МФО при вводе лимита на займы обратятся к нелегалам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Чуть более четверти активных клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) будут готовы обратиться к нелегалам при вводе лимита на микрозаймы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформой Webbankir.

Почти четверть (24,8 процента) респондентов заявили, что в случае введения руководством Центробанка (ЦБ) ограничения «один заем в одни руки» их финансовое положение значительно ухудшится. В свою очередь, 25,1 процента активных клиентов МФО выразили готовность при таком раскладе обратиться в «компании, которые будут обходить запрет», то есть фактически к нелегальным микрокредиторам.

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Еще 36,8 процента граждан отметили, что подобное ограничение создаст для них определенные финансовые трудности, однако не будет иметь катастрофических последствий для их бюджета. Они отметили, что при таком сценарии обратятся за помощью к друзьям или родственникам. Другим выходом из затруднительного положения респонденты назвали увеличение нагрузки на основной работе и поиск подработки.

Ранее аналитики сервиса «Выберу.ру» сообщили, что инициативу ЦБ ограничить займы в МФО поддержали 35 процентов россиян. По мнению этих респондентов, ужесточение выдач подобных финансовых продуктов поможет им защититься от накопления долгов. Еще 21 процент опрошенных положительно отнеслись к идее запретить клиентам микрофинансовых организаций получать сразу несколько ссуд одновременно, но скептически смотрят на инициативу регулятора ввести трехдневный период охлаждения после погашения обязательств.

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