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07:58, 25 октября 2024Экономика

Россияне высказались о запрете на несколько микрокредитов

«Выберу.ру»: планы ЦБ ограничить займы в МФО поддержали 35 процентов россиян

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Почти 40 процентов опрошенных россиян опасаются, что если Банк России реализует его планы по ограничению займов в микрофинансовых организациях (МФО), то это вынудит людей идти к нелегальным кредиторам. Таковы результаты исследования проведенного сервисом «Выберу.ру». Их опубликовало РИА Новости.

Оказалось, что 35 процентов поддерживают задуманные регулятором ограничения, рассматривая их как способ защиты от накопления долгов. Кроме того, 21 процент поддержал идею о запрете получать сразу несколько ссуд одновременно, но с сомнением отнесся к внедрению периода охлаждения. Еще пять процентов, полагают, что достаточно уже существующих лимитов.

Ранее Центральный банк России объявил о планах установить норму «один заем в руки для погашения». Кроме того, начнет действовать так называемый период охлаждения, когда новый кредит можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг.

А в Госдуме полагают, что МФО вообще не должны выдавать кредиты безработным гражданам и лицам, непрерывный трудовой стаж которых меньше одного года.

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      Кирилл Луцюк
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