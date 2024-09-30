В Госдуме предложили ограничить число кредитов для россиян

Депутат Колунов предложил разрешить россиянам брать не более двух кредитов

Число кредитов и займов, выдаваемых россиянам, стоит ограничить до двух на человека. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, его слова приводят «Известия».

Отмечается, что, по данным Минтруда, около 13 миллионов россиян одновременно выплачивают три и более кредитов. Колунов назвал эту статистику «пугающей». Он отметил, что из-за этого заемщики ищут способ списать долги и нередко сталкиваются с мошенниками. В итоге граждане становятся клиентами судебных приставов и коллекторов.

В связи с этим депутат предложил ограничить число кредитов до двух. При этом ограничение должно затронуть как банки, так и микрофинансовые организации (МФО).

Ранее стало известно, что ряд российских банков ужесточили условия по выдаче семейной ипотеки для сбережения лимитов по ней. Так, данные финансовые организации сокращают срок кредита, выдают семейную ипотеку только зарплатным клиентам или заемщикам с большим первоначальным взносом.