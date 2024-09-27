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15:04, 27 сентября 2024Экономика

Банки ужесточили условия по семейной ипотеке ради сбережения лимитов

РБК: банки ужесточили условия по семейной ипотеке ради сбережения лимитов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Многие российские банки ужесточили условия по выдаче семейной ипотеки, чтобы сберечь лимиты. Об этом РБК рассказали эксперты.

По данным аналитического центра SaaS-платформы TYMY, несколько банков уже прекратили выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Банки с сохранившимися лимитами, в свою очередь, ужесточили требования. Они в том числе сокращают срок кредита, выдают семейную ипотеку только зарплатным клиентам или заемщикам с большим первоначальным взносом.

«Часть выдают семейную ипотеку только при первоначальном взносе от 50 процентов. Другие — оформляют только при условии субсидирования от застройщиков или использования комбинированного варианта ипотеки, когда часть заемных денежных средств оформляется по рыночной ставке», — рассказали в компании «Этажи».

В TYMY объяснили, что новые ограничения позволят банкам еще некоторое время использовать небольшие оставшиеся лимиты и привлекать с их помощью потенциальных клиентов.

Отмечается, что при этом интерес заемщиков к семейной ипотеке остается на высоком уровне. Его подогревает в том числе неопределенность касательно будущего программы и высокие рыночные ставки. По оценке «Этажей», сейчас количество обращений на шесть процентов больше, чем в конце августа.

Ранее в Минфине заявили, что общего лимита по программе льготной семейной ипотеки хватит до ноября 2024 года.

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      Александра Качан
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