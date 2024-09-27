Банки ужесточили условия по семейной ипотеке ради сбережения лимитов

Многие российские банки ужесточили условия по выдаче семейной ипотеки, чтобы сберечь лимиты. Об этом РБК рассказали эксперты.
По данным аналитического центра SaaS-платформы TYMY, несколько банков уже прекратили выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Банки с сохранившимися лимитами, в свою очередь, ужесточили требования. Они в том числе сокращают срок кредита, выдают семейную ипотеку только зарплатным клиентам или заемщикам с большим первоначальным взносом.
«Часть выдают семейную ипотеку только при первоначальном взносе от 50 процентов. Другие — оформляют только при условии субсидирования от застройщиков или использования комбинированного варианта ипотеки, когда часть заемных денежных средств оформляется по рыночной ставке», — рассказали в компании «Этажи».
В TYMY объяснили, что новые ограничения позволят банкам еще некоторое время использовать небольшие оставшиеся лимиты и привлекать с их помощью потенциальных клиентов.
Отмечается, что при этом интерес заемщиков к семейной ипотеке остается на высоком уровне. Его подогревает в том числе неопределенность касательно будущего программы и высокие рыночные ставки. По оценке «Этажей», сейчас количество обращений на шесть процентов больше, чем в конце августа.
Ранее в Минфине заявили, что общего лимита по программе льготной семейной ипотеки хватит до ноября 2024 года.