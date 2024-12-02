В России ограничат возможности банков по взысканию долгов

РБК: Банк России и Минюст ограничат взыскание долгов в обход суда

Банк России и Министерство юстиции РФ собрались ограничить взыскание долгов с жителей РФ в обход суда. Об этом сообщило РБК.

По его данным, соответствующие изменения регулятор и Минюст хотят внести в российского законодательство. Если такое случится, то это ограничит возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц с помощью исполнительной надписи нотариуса.

Отмечается, что ЦБ выступил за то, чтобы банки включали в индивидуальные кредитные договоры пункт о согласии либо об отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, кредитные организации могут обязать размещать информацию о таком способе сбора долгов, сроках совершения и обжалования надписи нотариуса, а также о праве заемщика не соглашаться на применение такого метода взыскателями.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в октябре начала активнее проверять деятельность коллекторских агентств. Есть сведения, что приставы стали действовать жестче и серьезнее.

Лето появилась информация о том, что коллекторские агентства стали часто предлагать россиянам списать долги. Дисконт может составлять до 56 процентов от изначальной суммы долга, а порой и до 70 процентов.