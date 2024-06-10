Россиянам рассказали о списании долгов через коллекторов

НАПКА: коллекторы могут списать россиянам до 70 процентов долга

В России коллекторские агентства стали часто предлагать жителям страны списать долги — дисконт может доходить до 56 процентов от изначальной суммы долга, а иногда и до 70 процентов. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Комментируя эту новость, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заметил, что списание части долга выгодно как заемщику, так и коллектору, который может сам предложить какие-то условия по скидкам и списаниям. Кроме того, чем быстрее получится договориться о возврате долга, тем больший размер скидки можно выторговать.

По данным НАПКА, средний размер займа, с которым работают коллекторы, достигает 154 тысяч рублей, а средний размер дисконта — 87 тысяч.

Издание сообщает, что для получения скидки следует не избегать разговора с коллекторами, а попытаться прийти к компромиссу. Тем более что коллекторы становятся очень разговорчивыми, когда видят возможность получить хотя бы часть займа, вместо того чтобы преследовать должника и вынуждать его погасить всю сумму.

Ранее сообщалось, что в России снизилось количество просроченных больше чем на 90 дней кредитов. На 30 апреля 2024 года число подобных займов упало до 6,87 миллиона. Пошел вниз и показатель доли просроченных потребкредитов. Эксперты объясняют происходящее тем, что банки стремятся как можно быстрее избавиться от просрочек, продавая займы коллекторам или списывая их с балансов.

В начале мая также стало известно, что по итогам первых трех месяцев этого года коллекторы купили у банков просроченных кредитов граждан больше чем на 56 миллиардов рублей. Это значение оценивается как рекордное. Общая сумма выставленных на продажу займов в годовом выражении увеличилась до 63,5 миллиарда рублей.