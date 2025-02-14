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10:05, 14 февраля 2025Россия

Россиянин избил жену из-за неправильного воспитания собаки

Житель Петербурга избил жену из-за неправильного воспитания собаки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Житель Кировского района Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения избил жену из-за неправильного воспитания собаки. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, 32-летняя россиянка ночью обратилась в травмпункт. У нее диагностировали гематомы лица, спины и конечностей, ушиб половых органов. Пациентка не сказала медикам, кто ее избил, однако сотрудники полиции это выяснили.

Оказалось, что конфликт между супругами произошел еще неделю назад. Однако избитая женщина терпела до последнего и не обращалась к врачам. Писать заявление на супруга она отказалась.

Ранее сообщалось, что в Амурской области следователи начали проверку после того, как местный житель приревновал жену к осмотревшему ее врачу-гинекологу и избил его.

ЖЗЛ
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