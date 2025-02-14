Россиянин украл 11 роз в магазине из-за отсутствия сдачи и попал под уголовное дело

В Нижнем Новгороде поймали мужчину, укравшего букет роз из-за отсутствия сдачи

В Нижнем Новгороде 43-летний мужчина украл в цветочном букет из 11 роз, стоимостью пять тысяч рублей, из-за отсутствия сдачи у флориста. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, инцидент произошел в цветочном магазине, расположенном на улице Веденяпина. Там мужчина пришел за букетом, предназначенным для его возлюбленной на день рождения. Он выбрал 11 роз и попросил красиво упаковать. Когда он стал расплачиваться за цветы, у флориста не оказалось 165 рублей сдачи. Тогда покупатель вырвал у нее букет и убежал.

Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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