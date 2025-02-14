Россиянка украла десять банок кофе ради подарка на 23 Февраля

В Тюмени девушка украла 10 банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 Февраля

В Тюмени девушка украла 10 банок кофе ради своего возлюбленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что подозреваемая воровала кофе в супермаркете, чтобы подарить кавалеру на 23 Февраля. Однако когда полицейские нашли девушку, товара у нее не оказалось. Она заявила, что продала все, не дождавшись праздника.

Возбуждено уголовное дело. Задержанная находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге 48-летний житель Москвы обокрал ювелирный салон в «Гранд Отеле Европа» на Михайловской улице и спустил деньги, полученные от продажи украденного, на ставки.