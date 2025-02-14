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11:20, 14 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 13 лет за госизмену

Работавшего на СБУ жителя Крыма приговорили к 13 годам за госизмену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы местного жителя за работу на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по Черноморскому флоту.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф 350 тысяч рублей.

По данным ведомства, в 2023 году осужденный собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России в Крыму. Информацию он передавал куратору из СБУ.

Ранее житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины.

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