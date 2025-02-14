Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 14 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 17 лет назад расправу с изнасилованием девушки

В Волоколамске осудят мужчину за изнасилование и убийство девушки 17 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волоколамске осудят мужчину за изнасилование и расправу над девушкой 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 3 июля 2007 года мужчина познакомился на железнодорожной станции с девушкой и пригласил ее к себе в гости. Через два дня они пошли в магазин через территорию заброшенного колхоза. В какой-то момент он напал на нее и изнасиловал. С целью сокрытия этого преступления он нанес ей не менее семи ударов по голове и телу. Травмы, полученные девушкой, оказались несовместимы с жизнью.

Сразу установить преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию дел прошлых лет следователи направили на экспертизу смывы с тела потерпевшей, в которых удалось обнаружить генетический материал. При проверке ДНК-профиля по базам данных геномной информации удалось установить человека, которым и было совершено преступление.

В ходе допроса он признался в содеянном и указал место, где совершил расправу над девушкой. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе завершили расследование совершенной 25 лет назад расправы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Мюнхенская конференция пройдет без представителей России

      В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России на фоне переговоров с США

      Банк России сохранил ключевую ставку

      Народный банк Китая пообещал стабилизировать цены на разумном уровне

      Названа доля автомобилей старше десяти лет в России

      Звезда «Субстанции» сыграет в новом фильме Ридли Скотта

      Армия России заняла населенный пункт под Донецком

      В России прокомментировали сообщения о повреждении Чернобыльской АЭС

      В МИД потребовали от стран Прибалтики решения проблем с военными пенсиями из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше