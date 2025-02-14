Россиянина осудят за совершенную 17 лет назад расправу с изнасилованием девушки

В Волоколамске осудят мужчину за изнасилование и убийство девушки 17 лет назад

В Волоколамске осудят мужчину за изнасилование и расправу над девушкой 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 3 июля 2007 года мужчина познакомился на железнодорожной станции с девушкой и пригласил ее к себе в гости. Через два дня они пошли в магазин через территорию заброшенного колхоза. В какой-то момент он напал на нее и изнасиловал. С целью сокрытия этого преступления он нанес ей не менее семи ударов по голове и телу. Травмы, полученные девушкой, оказались несовместимы с жизнью.

Сразу установить преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию дел прошлых лет следователи направили на экспертизу смывы с тела потерпевшей, в которых удалось обнаружить генетический материал. При проверке ДНК-профиля по базам данных геномной информации удалось установить человека, которым и было совершено преступление.

В ходе допроса он признался в содеянном и указал место, где совершил расправу над девушкой. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе завершили расследование совершенной 25 лет назад расправы.