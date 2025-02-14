Россиянка раскрыла истинное отношение жителей Южной Кореи к русским

Россиянка побывала в Южной Корее и раскрыли истинное отношение местных жителей к русским. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Во время поездки в Пусан у меня сложилось впечатление, что корейцы нас особо даже не знают, — отметила туристка Лариса. — Разумеется, они знают, что Россия большая и у нас холодно, а еще что-то про Сибирь. На этом все».

Более того, по словам соотечественницы, местные жители всегда с интересом реагировали, когда она говорила с ними на английском. «У меня он на хорошем уровне, и почему-то для корейцев это было немного удивительно, — заявила она. — Видимо, россияне не особо славятся знанием иностранных языков».

Ранее другой российский турист раскрыл истинное отношение женщин на Кубе к русским мужчинам. Путешественник отметил, что жительницы этой курортной страны считают россиян сдержанными, образованными и в то же время сильными, волевыми и мужественными.