Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:37, 20 декабря 2024Путешествия

Россиянин побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Lesinka372 / Shutterstock / Fotodom  

Российский турист побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам. Об этом он рассказал тревел-блогеру, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественник отметил, что жительницы этой курортной страны считают россиян сдержанными, образованными и в то же время сильными, волевыми и мужественными. По его словам, кубинки «вешаются» на соотечественников.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Когда моюсь, закрываю рот и нос» Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
«Когда моюсь, закрываю рот и нос»Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
3 декабря 2022

Более того, в их представлении большинство россиян обеспеченные. «Такой ход мысли тоже остался еще с тех самых времен, когда СССР помогал острову, — пишет автор публикации. — И на тот момент среднестатистический русский, приезжавший на Кубу, был действительно богачом по местным меркам».

Ранее российская путешественница побывала на Кубе и рассказала, чем ее впечатлили местные женщины. Девушка обратила внимание на особую походку кубинок, которая позволяет им подать себя в любом наряде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

      Президент Аргентины анонсировал соглашение о свободной торговле с США

      Россиянам назвали способ провести Новый год без вреда для здоровья

      Названы способы сэкономить при покупке авто

      Генетики рассказали о степени непереносимости алкоголя народами России

      В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

      На Западе заявили об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

      Стилист назвала способы подобрать шапку под форму лица

      Россиянин побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам

      Фицо рассказал об отношении Зеленского к транзиту газа через Украину в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше