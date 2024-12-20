Россиянин побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам

Российский турист побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам. Об этом он рассказал тревел-блогеру, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественник отметил, что жительницы этой курортной страны считают россиян сдержанными, образованными и в то же время сильными, волевыми и мужественными. По его словам, кубинки «вешаются» на соотечественников.

Более того, в их представлении большинство россиян обеспеченные. «Такой ход мысли тоже остался еще с тех самых времен, когда СССР помогал острову, — пишет автор публикации. — И на тот момент среднестатистический русский, приезжавший на Кубу, был действительно богачом по местным меркам».

Ранее российская путешественница побывала на Кубе и рассказала, чем ее впечатлили местные женщины. Девушка обратила внимание на особую походку кубинок, которая позволяет им подать себя в любом наряде.