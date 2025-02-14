Российская таможня раскрыла детали задержания американца с мармеладом в аэропорту Москвы

ФТС: Гражданин США арестован по делу о контрабанде наркотиков

Mash сообщил о задержании американца с марихуаной в аэропорту Москвы

Начало событий в новости Mash сообщил о задержании американца с марихуаной в аэропорту Москвы

Задержанного в московском аэропорту Внуково 28-летнего гражданина США арестовали по уголовному делу о контрабанде наркотиков. Детали задержания «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Американец прибыл из Стамбула 7 февраля, но при прохождении таможенного контроля служебная овчарка по кличке Эврика отреагировала на один из его чемоданов. Там в ходе досмотра был обнаружен мармелад с каннабиодами.

Конфеты находились в двух пластиковых банках и ZIP-пакете. Химический анализ установил, что в них содержится наркотическое вещество.

Молодой человек пояснил, что сладости прописаны ему врачом и необходимы в путешествии. Однако против него было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в значительном размере»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее 14 февраля стало известно о задержании американца с мармеладом.