Mash сообщил о задержании американца с марихуаной в аэропорту Москвы

Mash: в аэропорту Москвы задержали американца с марихуаной в мармеладе

В московском аэропорту Внуково задержали американца с марихуаной, спрятанной в мармеладном драже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, иностранца задержали во время прилета сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, освобожденного в США в рамках обмена заключенными. В багаже американца нашли полкилограмма запрещенного вещества, ему грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обвиняемый в наркопреступлении пришел на суд со свертком наркотиков.