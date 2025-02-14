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11:03, 14 февраля 2025Силовые структуры

Mash сообщил о задержании американца с марихуаной в аэропорту Москвы

Mash: в аэропорту Москвы задержали американца с марихуаной в мармеладе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В московском аэропорту Внуково задержали американца с марихуаной, спрятанной в мармеладном драже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, иностранца задержали во время прилета сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, освобожденного в США в рамках обмена заключенными. В багаже американца нашли полкилограмма запрещенного вещества, ему грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обвиняемый в наркопреступлении пришел на суд со свертком наркотиков.

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