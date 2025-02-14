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12:53, 14 февраля 2025Силовые структуры

Российский военный решил отдохнуть от службы и получил срок в колонии

В Томске суд дал 5,5 года военному Тимохину за уклонение от службы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Вадима Тимохина за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 9 февраля 2024 года Тимохин решил отдохнуть от служебных обязанностей и уехал из части в Томск. 26 ноября он добровольно пришел к правоохранителям и рассказал о произошедшем.

Военный будет отбывать срок в колонии общего режима.

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного Вадима Собашникова к 7,5 года колонии общего режима за уклонение от службы.

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