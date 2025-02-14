Российский военный решил отдохнуть от службы и получил срок в колонии

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Вадима Тимохина за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
По данным ведомства, 9 февраля 2024 года Тимохин решил отдохнуть от служебных обязанностей и уехал из части в Томск. 26 ноября он добровольно пришел к правоохранителям и рассказал о произошедшем.
Военный будет отбывать срок в колонии общего режима.
Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного Вадима Собашникова к 7,5 года колонии общего режима за уклонение от службы.