Шольц объяснил призыв ввести в Германии чрезвычайное положение

Шольц заявил о необходимости ввести режим ЧП после заявлений Трампа по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал бундестаг ввести чрезвычайное положение на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Украине. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.

«Сегодня мы должны признать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, для Европы и для всего мира», — сказал он. По мнению политика, бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности Германии и всего континента. Он пообещал не допустить этого.

В связи с этим Шольц предложил бундестагу рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации, чтобы открыть доступ к денежным резервам правительства. В таком случае страна сможет оказать Киеву поддержку, при этом остальные сферы деятельности государства не будут финансово ущемлены.

Ранее Олаф Шольц назвал правильным решение Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. «Я тоже в прошлом неоднократно говорил с президентом России. Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира на Украине», — сказал он.