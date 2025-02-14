Шольц пообещал ответить на действия США по Украине

Шольц: Действия США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и мира

Действия администрации президента США Дональда Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, на это необходимо дать ответ. С таким обещанием выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети Х.

«Мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента», — написал он.

Шольц подчеркнул, что он «не позволит этому произойти».

Ранее немецкий канцлер заявил, что решение Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является правильным. «Я тоже в прошлом неоднократно говорил с президентом России. Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира на Украине», — сказал он.