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16:48, 14 февраля 2025Силовые структуры

Следователи предъявили обвинение женщине за попытку продать младенца

В Москве следователи предъявили обвинение женщине, пытавшейся продать младенца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Москве следователи предъявили обвинение женщине, пытавшейся продать младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ.

По данным следствия, женщина, находясь в квартире на востоке Москвы, совершила продажу своей дочери 2025 года рождения. За ребенка она получила более 200 тысяч рублей. Сделка проходила в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент». После составления расписок о получении денег ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она полностью признала вину. Следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве сорвали сделку по продаже младенца.

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