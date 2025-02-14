В Москве сорвали сделку по продаже младенца

В Москве полицейские сорвали сделку по продаже двухнедельного ребенка

В Москве сотрудники полиции сорвали сделку по продаже младенца. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, сделка проходила в ночь на пятницу, 14 февраля, в одной из квартир на Парковой улице. Полицейские узнали о готовящейся продаже двухнедельного ребенка и выступили в роли покупателей. При передаче младенца продавцов задержали.

«Приехавшие сотрудники скорой осмотрели малыша — никаких отклонений у него не обнаружено. (...) Жизни малыша ничего не угрожает», — пишет Baza.

Ранее Магасский районный суд Республики Ингушетия приговорил 23-летнюю мать к трем годам колонии общего режима за продажу новорожденной дочери. До этого суд также вынес приговор покупателю ребенка.