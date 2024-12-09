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19:34, 9 декабря 2024Силовые структуры

Продавшую новорожденную дочь за 100 тысяч рублей россиянку осудили на три года

В Ингушетии суд дал 3 года колонии матери, продавшей дочь за 100 тысяч рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Seif Eddin Khayat / Unsplash

Магасский районный суд Республики Ингушетия приговорил 23-летнюю мать к трем годам колонии общего режима за продажу новорожденной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Следствие и суд установили, что жительница села Майское Республики Северная Осетия скрыла от семьи и знакомых нежелательную беременность и в августе 2022 года после родов оставила ребенка на попечение органов опеки. Однако через два месяца она получила от незнакомой женщины предложение отдать ей дочь за вознаграждение.

Тогда мать обратилась за восстановлением родительских прав и забрала девочку из родильного дома, после чего увезла ее в Назрань и передала покупателю. За это она получила 100 тысяч рублей. До этого суд также вынес приговор покупателю ребенка.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге арестовали мужчину, пытавшегося продать полуторагодовалого ребенка.

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