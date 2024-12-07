Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 7 декабря 2024Силовые структуры

Пытавшегося продать ребенка за 1,5 миллиона рублей россиянина арестовали

В Оренбурге арестовали мужчину, пытавшегося продать полуторогодовалого ребенка
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: РИА Новости

В Оренбурге мужчина пытался продать полуторогодовалого сына за 1,5 миллиона рублей и попался полиции. Об этом сообщается в пресс-службе прокураторы Оренбургской области.

По версии следствия, россиянин нашел покупателя ребенка и договорился с ним о «сделке». Он вывел мальчика из дома, обменял его на деньги, как вдруг был задержан полицейскими.

Оказалось, что сотрудники полиции знали о готовящемся преступлении, поэтому оперативно ему помешали. Суд Оренбурга арестовал пытавшегося избавиться от сына россиянина.

Известно, что мужчина в прошлом судим, а мать ребенка находится в колонии сейчас.

Ранее сообщалось, что в марте жительницу Республики Дагестан заподозрили в продаже своего ребенка матери 15 детей из Москвы, которую в прошлом году арестовали по статье о торговле людьми. Она призналась, что сделала это из-за проблем с деньгами и многочисленных долгов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Две недружественные страны НАТО заблокировали пакет антироссийских санкций ЕС

      Россиянам рассказали о порядке выплаты пенсий в декабре и январе

      Украину назвали не стоящей ядерной войны

      В БРИКС заявили об отсутствии интереса к ослаблению доллара

      Обокравшие дом Эрнста в 2019 году воры снова задержаны за грабеж

      Российский бизнесмен построит отели в Крыму на 15 миллиардов рублей

      Связанный с организованной преступностью российский бизнесмен напал на полицейского

      Трамп встретится с принцем Уильямом

      Омский бренд засудили за футболки с Данилой Багровым

      Россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше