Пытавшегося продать ребенка за 1,5 миллиона рублей россиянина арестовали

В Оренбурге арестовали мужчину, пытавшегося продать полуторогодовалого ребенка

В Оренбурге мужчина пытался продать полуторогодовалого сына за 1,5 миллиона рублей и попался полиции. Об этом сообщается в пресс-службе прокураторы Оренбургской области.

По версии следствия, россиянин нашел покупателя ребенка и договорился с ним о «сделке». Он вывел мальчика из дома, обменял его на деньги, как вдруг был задержан полицейскими.

Оказалось, что сотрудники полиции знали о готовящемся преступлении, поэтому оперативно ему помешали. Суд Оренбурга арестовал пытавшегося избавиться от сына россиянина.

Известно, что мужчина в прошлом судим, а мать ребенка находится в колонии сейчас.

Ранее сообщалось, что в марте жительницу Республики Дагестан заподозрили в продаже своего ребенка матери 15 детей из Москвы, которую в прошлом году арестовали по статье о торговле людьми. Она призналась, что сделала это из-за проблем с деньгами и многочисленных долгов.