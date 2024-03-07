Россиянку заподозрили в продаже своего ребенка другой женщине из-за долгов

Жительница Дагестана продала свою дочь матери 15 детей из Москвы из-за долгов

Еще одну женщину заподозрили в продаже своего ребенка матери 15 детей из Москвы, которую в прошлом году арестовали по статье о торговле людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, жительница Кизилюртовского района Республики Дагестан родила девочку в 2019 году. После этого мать передала новорожденную москвичке по имени Юлия, а та зарегистрировала ее как свою дочь. В разговоре с полицейскими подозреваемая призналась, что продала ребенка другой женщине из-за проблем с деньгами и многочисленных долгов.

Ранее Преображенский суд Москвы продлил арест россиянке Юлии Логиновой, у которой на иждивении находятся 15 детей. По данным следствия, женщина несколько раз предоставляла в государственные учреждения медицинские свидетельства о рождении, содержащие ложные сведения. Ей и двум ее сообщницам грозят длительные тюремные сроки.

