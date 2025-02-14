Соглашение США и Украины о природных ресурсах назвали невыполнимым

Политолог Журавлев: Соглашение о природных ресурсах Украины и США невыполнимо

Президент Украины Владимир Зеленский откладывает подписание соглашения с США о природных ресурсах, потому что реализовать его для украинской стороны будет очень непросто, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Зеленского от подписания соглашения останавливает то, что с большой вероятностью его не удастся выполнить. Реально добыть полезные ископаемые так, как думает президент США Дональд Трамп и в тех объемах, на которые он рассчитывает, невозможно», — сказал политолог.

Он объяснил, что подобная добыча предполагает довольно непростой, высокотехнологичный процесс. Кроме того, значительная часть природных ресурсов находится на территориях, которые не контролирует Украина.

«Во-первых, большая часть находится на новых территориях России. Во-вторых, технология добычи очень сложная. Там ведь не куски металла, а крупицы в других породах. Добыть их не невозможно, но это очень трудно и очень дорого, — уточнил Журавлев. — Вместо природных ресурсов Украина может предложить США, к примеру, место для военных баз. За базы ведь тоже платить надо, а так можно разместить их в счет долга Украины».

Ранее Зеленский уклонился от ответа на вопрос, будет ли подписано соглашение о природных ресурсах. Он добавил, что Киев передал Вашингтону предложение с правками.