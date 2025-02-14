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15:12, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский уклонился от ответа на вопрос о подписании с США соглашения о природных ресурсах

Зеленский: Киев передал США предложения по природным ресурсам с правками
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев передал Вашингтону предложение по природным ресурсам с правками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

При этом от ответа на вопрос, будет ли подписано данное соглашение, политик уклонился.

«Я его (документ — прим. «Ленты.ру») увидел в день приезда министра финансов США [Скотта Бессента]. Наши юристы поработали, передали сейчас американской стороне. Посмотрим, что там с этим меморандумом», — прокомментировал Зеленский.

5 февраля стало известно об официальном предложении Киева администрации президента США Дональда Трампа доли полезных ископаемых на территории Украины. Соответствующее письмо направил министр энергетики страны Герман Галущенко.

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