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13:08, 14 февраля 2025Культура

Солистка «Блестящих» рассказала о почерневшей руке

Певица Новикова рассказала, что у нее лопнула вена во время участия в шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Звезда музыкальной группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, что у нее лопнула вена на руке во время съемок шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». Ее слова приводит The Voice.

По словам артистки, это произошло после одного из испытаний. Она добавила, что тогда у нее посинело запястье, и пришлось вызвать скорую помощь. «Врачи посмотрели и решили, что ничего страшного», — сказала Новикова.

При этом она отметила, что другие участники шоу испугались за нее. «Меня же больше испугали их глаза, когда они увидели мою почерневшую руку», — сказала звезда «Блестящих».

Ранее певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) рассказала о травмах, полученных в течение жизни. Артистка вспомнила, как участвовала в экстремальном шоу «Жесткие игры» и из-за удара сорвала ногти на больших пальцах.

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