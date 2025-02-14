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19:24, 14 февраля 2025Из жизни

Специалист по зловонию назвал самые тошнотворные запахи в своем арсенале

Специалист по зловонию Файндлей назвал гниющую рыбу самым тошнотворным запахом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Лиам Файндлей из британского города Манчестер, работающий специалистом по зловонию в компании AromaPrime, назвал самые тошнотворные запахи в своем арсенале. Об этом пишет издание The Guardian.

AromaPrime разрабатывает ароматы, которые используются в музеях и на аттракционах в парках развлечений. Заказчики приходят туда и просят придумать, какой запах можно учуять, когда стоишь рядом с динозавром, убегаешь от зомби или, например, гуляешь по улице города во времена королевы Виктории. Работа Файндлея заключается в том, чтобы исполнять их пожелания.

Для этого ему пришлось стать экспертом в области самых неприятных запахов. Например, запах мамонта, который он смешал, состоял из грязной шерсти с нотками овечьих экскрементов. Другой заказ требовал придумать, чем пахнет дыхание вампира. Файндлей предложил использовать запах металла с примесью гниющего мяса. Как выяснилось, вызвать у людей страх проще всего: для этого нужны запахи пота, мочи, экскрементов и рвоты. Самые тошнотворные ароматы тоже известны — Файндлей утверждает, что это гниющая рыба и жидкость, скапливающаяся на дне мусорных баков.

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Тут, по его словам, важно не переборщить. Сильный запах гниения, который в AromaPrime сделали для аттракциона по мотивам фильма «Техасская резня бензопилой», оказывал неожиданный эффект на посетителей: он вызывал не отвращение, а сильнейшее желание подкрепиться, причем лучше всего мясом.

Ранее сообщалось, что в шведском городе Мальмё появится музей отвратительной еды. Среди прочего, его посетители смогут посмотреть на хаукарль — исландскую вяленую акулу с сильным запахом аммиака. Она будет соседствовать со шведским сюрстреммингом — квашеной сельдью, которая месяцами киснет в бочонках и невыносимо воняет гнилой рыбой.

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