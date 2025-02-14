Стало известно о находящемся в колонии возлюбленном внучки бывшего мэра Тархова

Возлюбленный внучки экс-мэра Тархова, отбывающий срок, мог быть подельником

Возлюбленный Екатерины — внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова — мог быть ее подельником в расправе над родственниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка познакомилась с мужчиной с подачи матери Людмилы Тарховой, отбывающей наказание в колонии за вымогательство. Виталия Лукина, осужденного на десятилетний срок за вымогательство, конвоиры посадили в одну клетку с Тарховой, там они познакомились, а затем мать свела Екатерину с новым знакомым, и между ними вспыхнули чувства.

Возлюбленные на протяжении четырех месяцев переписывались, в ходе общения Лукин попросил у нее в долг деньги. Внучка хотела занять необходимую сумму у дедушки, но получила отказ. После этого кавалер мог подкинуть Екатерине идею расправы.

Этим объясняется продажа внучкой имущества Тарховых. Она успела продать автомобиль и иконы родственников.

Следователи пока не обнаружили на мусорном полигоне тел супругов. За неделю сотрудники Следственного комитета (СК) обследовали около одного гектара земли. Были использованы экскаватор, бульдозер, погрузчик.