СК завершил работу по поиску тел экс-мэра Самары и его супруги на мусорном полигоне

Следователи не нашли тела бывшего мэра Самары и его супруги на мусорном полигоне

Следователи не обнаружили тела бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Работы на полигоне завершены. За неделю сотрудники Следственного комитета (СК) обследовали около одного гектара земли. Были использованы экскаватор, бульдозер, погрузчик. Отходы с данного участка переносили на спецплощадку, где дополнительно их обследовали вручную. Однако ничего обнаружено не было.

Ранее стало известно, что в квартире Тарховых тел не обнаружено. По камерам в подъезде было видно, как их внучка заносила бочки и выходила с мусорными пакетами. Следствие считало, что она выбрасывала части тел в мусорные контейнеры. Мусор из них отвезли на полигон в селе Преображенка.

В квартире у бывшего мэра не обнаружено ни крови, ни каких-либо следов сопротивления и борьбы. В то же время при обыске в квартире внучки Тарховых, 29-летней Екатерины Бельской, правоохранители нашли документы и телефоны, принадлежавшие ее дедушке и бабушке.

Именно так Екатерина навела на себя подозрения — она писала сообщения от имени Тархова, якобы он уехал в Москву по семейным обстоятельствам и связь можно держать через внучку. Один из знакомых позвонил ей и поинтересовался его местонахождением — она рассказала, что у бабушки был инсульт и Тархов повез ее в Москву. Это насторожило звонившего, поскольку при таком диагнозе нужна неотложная помощь в ближайшем медучреждении, никто из врачей не стал бы отвозить пациента за тысячу километров.

Их внучка в настоящее время задержана, она отказалась давать показания.