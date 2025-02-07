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13:37, 7 февраля 2025Силовые структуры

Тела бывшего мэра Самары Тархова и его супруги будут искать на мусорном полигоне

Тела бывшего мэра Самары и его супруги будут искать с помощью GPS-трекеров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Самаре тела бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги будут искать с помощью GPS. Об этом сообщает «КП-Самара».

По данным издания, в квартире Тарховых тел не обнаружено. По камерам в подъезде было видно, как их внучка заносила бочки и выходила с мусорными пакетами. Следствие считает, что она выбрасывала части тел в мусорные контейнеры. Мусор из них отвезли на полигон в селе Преображенка.

Все мусоровозы оснащены GPS, по этим сигналам можно полностью отследить маршрут машины. Известно, где была машина, какие делала остановки и возможно определить, в каком месте на полигоне была выгрузка. Эти данные помогут следователям обозначить примерные места поиска.

Ранее сообщалось, что в квартире у бывшего мэра не обнаружено ни крови, ни каких-либо следов сопротивления и борьбы. В то же время при обыске в квартире внучки Тарховых, 29-летней Екатерины Бельской, правоохранители нашли документы и телефоны, принадлежавшие ее дедушке и бабушке.

Именно так Екатерина навела на себя подозрения — она писала сообщения от имени Тархова, якобы он уехал в Москву по семейным обстоятельствам и связь можно держать через внучку. Один из знакомых позвонил ей и поинтересовался его местонахождением — она рассказала, что у бабушки был инсульт и Тархов повез ее в Москву. Это насторожило звонившего, поскольку при таком диагнозе нужна неотложная помощь в ближайшем медучреждении, никто из врачей не стал бы отвозить пациента за тысячу километров.

До этого выдвигались предположения, что Виктор и Наталья Тарховы были застрелены либо забиты, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Их внучка в настоящее время задержана, она отказалась давать показания.

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