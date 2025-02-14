Стало известно о вынужденном ползать по подъезду ветеране СВО

Президент СОЖ Кошелева заявила о вынужденном ползать по подъезду ветеране СВО

Оставшийся без ноги ветеран специальной военной операции (СВО) из Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, вынужден ползать по лестнице в подъезде из-за отсутствия специального пандуса. Об этом стало известно из публикации президента Союза офицерских жен (СОЖ) Светланы Кошелевой в соцсети «ВКонтакте».

Общественница опубликовала видео, на кадрах которого видно, что для того, чтобы преодолеть несколько ступенек, инвалиду приходится вылезать из каталки и ползком подниматься наверх, одновременно поднимая кресло.

«Администрация Сургута!? Ау!? Вы точно сидите на своих местах!? Вам не стыдно!? (...) Почему парни, приезжают домой и так ползают!» — заявила Кошелева.

Комментариев от властей города не поступало.

Ранее стало известно о воюющем «за полтора килограмма пельменей в день» россиянине — боец СВО получает в сутки эквивалент стоимости этого полуфабриката вместо полного денежного довольствия.