Стало известно о воюющем «за полтора килограмма пельменей в день» россиянине

Депутат ГД Иванов: Боец СВО из Нижнего Тагила воюет за полтора кило пельменей

Боец специальной военной операции (СВО) Дмитрий Б. из Нижнего Тагила воюет за «полтора кило пельменей в день». Об этом стало известно из сообщения депутата Госдумы Максима Иванова в Telegram.

По словам парламентария, когда военнослужащий заключал контракт с Министерством обороны, ему было обещано довольствие в размере от 195 тысяч рублей в месяц, однако по факту он получает лишь 17 800 рублей или менее 600 рублей в сутки. Депутат Иванов отметил, что на эти деньги в сутки можно купить лишь полтора килограмма полуфабрикатов или один раз сходить в ресторан быстрого питания.

Иванов добавил, что обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство установило нарушения со стороны командования части, в которой служит мужчина, и взяло выплаты на контроль.

«Мы продолжаем сталкиваться со случаями, когда рискующий жизнью участник СВО оказывается, так сказать, на "голодном пайке". Это неправильно», — подчеркнул депутат.

Ранее Иванов сообщал, что мать забросанного гранатами российского штурмовика осталась без выплат.