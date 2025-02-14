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14:30, 14 февраля 2025Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить одежду с оленьим окрасом

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одежду с оленьим окрасом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @alexachung

Стилист Александр Рогов назвал необычный модный тренд на 2025 год. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 166 тысяч подписчиков.

Эксперт призвал россиянок носить одежду с оленьим окрасом. «Грядет Бэмбикор-эра», — отметил он. При этом специалист проиллюстрировал пост снимками, на которых девушки позируют в соответствующих коричневых куртках, шубах и пальто с белыми пятнами. Также на фото были продемонстрированы лосины и сумки в данной расцветке.

«По-моему, очень милый тренд», — заявил автор поста.

Ранее в феврале Александр Рогов также назвал трендом нижнее белье поверх одежды.

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