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16:18, 11 февраля 2025Ценности

Стилист Рогов назвал трендом нижнее белье поверх одежды

Российский стилист Александр Рогов назвал трендом нижнее белье поверх одежды
Екатерина Ештокина

Фото: Joe Maher / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд 2025 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 166 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, в наступившем году напоказ можно носить корсеты, чулки, шорты-панталоны и кружевные бра. Помимо этого, он посоветовал надевать пояс для чулок поверх длинных футболок, брюк, юбок и жакетов. Среди прочего, стилист порекомендовал составлять образы с кружевными юбками-басками или юбками-фартуками поверх джинсов и другой одежды.

«Модная Заметка. Тема нижнего белья давно перестала быть чем-то интимным и все чаще появляется в повседневных образах», — написал специалист.

Ранее Рогов назвал трендом подчеркивание талии у мужчин.

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