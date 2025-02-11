Стилист Рогов назвал трендом нижнее белье поверх одежды

Российский стилист Александр Рогов назвал трендом нижнее белье поверх одежды

Российский стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд 2025 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 166 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, в наступившем году напоказ можно носить корсеты, чулки, шорты-панталоны и кружевные бра. Помимо этого, он посоветовал надевать пояс для чулок поверх длинных футболок, брюк, юбок и жакетов. Среди прочего, стилист порекомендовал составлять образы с кружевными юбками-басками или юбками-фартуками поверх джинсов и другой одежды.

«Модная Заметка. Тема нижнего белья давно перестала быть чем-то интимным и все чаще появляется в повседневных образах», — написал специалист.

Ранее Рогов назвал трендом подчеркивание талии у мужчин.

