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14:54, 14 февраля 2025Силовые структуры

Суд рассмотрит дело о взятках в 10 миллионов рублей при гособоронзаказе Минобороны России

СК направил в суд дело экс-сотрудника ВСК Горского о взятках и злоупотреблениях
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи направили в суд для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего заместителя руководителя департамента строительства «Военно-строительной компании» (ВСК) Сергея Горского, обвиняемого в коррупции и злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В рамках расследования были проведены судебные экспертизы, очные ставки, допрошены свидетели.

По данным СК, в 2021 году Минобороны заключило с ВСК контракт стоимостью 1,8 миллиарда рублей на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. Горский должен был осуществлять контроль за качеством строительных работ. Однако гендиректор компании-подрядчика передал ему 10 миллионов рублей за перечисление аванса и игнорирование нарушений при проведении работ по контракту. В результате действий Горского государству был причинен ущерб в размере 212 миллионов рублей.

В рамках следствия было арестовано имущество обвиняемого стоимостью 25 миллионов рублей. Горский ждет суда под стражей.

12 февраля сообщалось, что Хамовнический суд Москвы арестовал начальника главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России Астемира Абаева в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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