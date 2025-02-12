Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:08, 12 февраля 2025Силовые структуры

Суд взял под стражу чиновника из Военно-строительного комплекса Минобороны России

Суд Москвы арестовал главу ГВСУ №4 Военно-строительного комплекса МО РФ Абаева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Руководителя Военно-строительного комплекса Минобороны задержали

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения начальнику главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России Астемиру Абаеву в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Военный чиновник взят под стражу на два месяца. Постановление суда было вынесено 11 февраля по ходатайству об аресте Главного военного следственного управления СК России. Абаеву вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

О его задержании стало известно ранее 12 февраля. Чиновника подозревают в совершении преступлений в связи с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане, где ВСК строит более 70 объектов в качестве генерального подрядчика.

«Верховным Главнокомандующим было поручено военным строителям построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест. От лица всех военстроевцев благодарю за тесное сотрудничество и всестороннее содействие правительство республики Дагестан», — говорил ранее Астемир Абаев в своем выступлении.

Абаева назналили на должность руководителя ГВСУ №4 ВСК Минобороны несколько лет назад. До этого на этом посту работал Магомед Чамаев, впоследствии его перевели в Москву, сделав замначальника СУ №415 «ГВСУ-4».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнослужащие отомстили ВСУ за командира Ефремова. Они ударили по позициям украинских войск подписанными снарядами

      Стало известно об отказе дрейфующих в море на Сахалине рыбаков эвакуироваться

      Дочь разоблачила отца-вуайериста и сдала его полиции

      Женщина жестоко проучила воровавшую обеды коллегу и довела ее до больницы

      Северному соседу США пригрозили уже 50-процентными пошлинами

      В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

      Двух полицейских уличили в продаже персональных данных граждан России

      Названы лучшие упражнения для раскачки метаболизма

      Ряд регионов России предупредили об опасной погоде

      Появились кадры с дрейфующей в море льдины с 300 российскими рыбаками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше