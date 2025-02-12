Суд взял под стражу чиновника из Военно-строительного комплекса Минобороны России

Суд Москвы арестовал главу ГВСУ №4 Военно-строительного комплекса МО РФ Абаева

Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения начальнику главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России Астемиру Абаеву в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Военный чиновник взят под стражу на два месяца. Постановление суда было вынесено 11 февраля по ходатайству об аресте Главного военного следственного управления СК России. Абаеву вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

О его задержании стало известно ранее 12 февраля. Чиновника подозревают в совершении преступлений в связи с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане, где ВСК строит более 70 объектов в качестве генерального подрядчика.

«Верховным Главнокомандующим было поручено военным строителям построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест. От лица всех военстроевцев благодарю за тесное сотрудничество и всестороннее содействие правительство республики Дагестан», — говорил ранее Астемир Абаев в своем выступлении.

Абаева назналили на должность руководителя ГВСУ №4 ВСК Минобороны несколько лет назад. До этого на этом посту работал Магомед Чамаев, впоследствии его перевели в Москву, сделав замначальника СУ №415 «ГВСУ-4».

