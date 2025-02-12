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01:07, 12 февраля 2025Силовые структуры

Руководителя Военно-строительного комплекса Минобороны задержали

Baza: Задержан руководитель ГВСУ Военно-строительного комплекса №4 МО РФ Абаев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Global Look Press

Руководителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) Военно-строительного комплекса №4 Минобороны России Астемира Абаева задержали. Об этом сообщает издание Baza в Telergram-канале со ссылкой на источник в окружении Абаева.

По предварительной информации, причиной задержания могли стать обвинения, связанные с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане. В республике ВСК строит более 70 объектов в качестве генерального подрядчика.

«Верховным Главнокомандующим было поручено военным строителям построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест. От лица всех военстроевцев благодарю за тесное сотрудничество и всестороннее содействие правительство республики Дагестан», — говорил ранее Астемир Абаев в своем выступлении.

Абаева назналили на должность руководителя ГВСУ №4 ВСК Минобороны несколько лет назад. До этого на этом посту работал Магомед Чамаев, впоследствии его перевели в Москву, сделав замначальника СУ №415 «ГВСУ-4».

Ранее в Москве задержали начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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