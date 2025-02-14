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14:31, 14 февраля 2025Силовые структуры

Таксист спас российскую пенсионерку от мошенников

В Москве таксист спас пенсионерку от мошенников
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве таксист спас сбережения 83-летней местной жительницы от мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, вечером 11 февраля водитель приехал по адресу, чтобы забрать посылку и доставить ее по указанному адресу. Он сразу же обратил внимание на взволнованный вид пенсионерки, поэтому решил проверить посылку — внутри оказались 380 тысяч рублей, замотанные в полотенце.

Таксист понял, что женщина стала жертвой аферистов, поэтому позвонил в полицию. В это время ему позвонил недовольный заказчик, а после вышла сама пенсионерка, которая разговаривала с каким-то мужчиной. Собеседник москвички убеждал ее любыми способами забрать деньги, а завтра передать их «нормальному» курьеру.

Водитель отказался возвращать посылку. В результате он вместе с пенсионеркой дождался приезда полиции, которой и удалось объяснить пожилой женщине, что она общалась с мошенниками. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист спас пенсионерку, которая ехала снимать денежные средства по указке мошенников.

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