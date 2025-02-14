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17:03, 14 февраля 2025Культура

Тильда Суинтон захотела сделать перерыв в карьере

Актриса Тильда Суинтон заявила о планах сделать перерыв в актерской карьере
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Звезда фильмов «Выживут только любовники» и «Доктор Стрендж» Тильда Суинтон заявила, что планирует сделать перерыв в актерской карьере. Ее слова приводит Deadline.

«Мне нужен перерыв, и я собираюсь его взять. Мы все знаем, что кинематограф — безжалостный господин, и я уже долгое время нахожусь под его плетью», — поделилась актриса, отметив, что собирается уехать домой в Шотландию. Она уточнила, что не будет сниматься в кино до конца года.

Ранее актриса Кэмерон Диас раскрыла правду, почему десять лет не снималась в новых проектах.

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