Тильда Суинтон захотела сделать перерыв в карьере

Актриса Тильда Суинтон заявила о планах сделать перерыв в актерской карьере

Звезда фильмов «Выживут только любовники» и «Доктор Стрендж» Тильда Суинтон заявила, что планирует сделать перерыв в актерской карьере. Ее слова приводит Deadline.

«Мне нужен перерыв, и я собираюсь его взять. Мы все знаем, что кинематограф — безжалостный господин, и я уже долгое время нахожусь под его плетью», — поделилась актриса, отметив, что собирается уехать домой в Шотландию. Она уточнила, что не будет сниматься в кино до конца года.

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