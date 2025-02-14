Трамп доверил переговоры с Россией спецпосланнику по другому региону

Reuters: Трамп поручил вести переговоры с Россией Уиткоффу, а не Келлогу

Президент США Дональд Трамп поручил вести переговоры с Россией своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, а не профильному назначенцу Киту Келлогу. Об этом заявил заместитель спецпредставителя американского лидера по Украине Джон Коул, передает агентство Reuters.

«Теперь на переговорах будет помогать спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который возглавит переговоры с Россией. Келлог и Коул оба участвуют в переговорах с европейцами и украинцами», — рассказал представитель администрации Трампа.

При этом отмечается, что Келлог оставляет на себе функции по переговорам с украинским руководством. Как уточнила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, он «остается важной частью этой команды» по урегулированию ситуации в регионе.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в состав будущей переговорной группы России по Украине могут войти помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.