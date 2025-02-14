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22:05, 14 февраля 2025Россия

Трампа заподозрили в желании разобщить Китай и Россию

Политолог Караганов: Трамп может попытаться разобщить Китай и Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в беседе с Daily Storm заявил, что за стремлениями президента США Дональда Трампа закончить военный конфликт на Украине может скрываться желание в будущем разобщить Китай и Россию.

Эксперт назвал это вполне рациональным расчетом. При этом он выразил уверенность, что Трампу не удастся отдалить Россию и Китай.

По словам Караганова, неизвестно, насколько американский политик настроен улучшать отношения с Россией, поскольку в настоящий момент «Трамп ломает все». «Но посмотрим, как он будет себя вести, когда встретит сопротивление внутри страны и не получит быстрых результатов, на которые он рассчитывает. Так что это только начало процесса», — сказал он.

Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, предстоящие контакты этих трех стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

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