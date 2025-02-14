У жителей российского села из-под крана потекла коричневая вода

Жители села Вольное на Кубани пожаловались на ржавую воду из-под крана

Жители села Вольное Краснодарского края пожаловались на коричневую воду из-под крана. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Известно, что семь лет назад в селе построили новый водопровод, который шел из Армавира. По словам жителей села, первое время платили за услугу «Водоканалу» из города Курганинск, но в августе 2024-го получателем денег стал успенский «Водоканал», который выступал в качестве посредника. Выяснилось, что платежи до собственника сетей не доходили, из-за чего подачу воды перекрыли.

После произошедшего коммунальные службы переключили жителей села на старый водопровод, который до этого не использовался несколько лет. В трубах отложился ил, который теперь течет в дома. В «Водоканале» заявили, что занимаются прочисткой труб, однако сроки окончания работ не назвали.

Ранее жители одного из домов Находки Приморского края пожаловались на текущую из кранов голубую воду. Причиной оказалась неисправность обратного клапана на внутридомовых сетях.